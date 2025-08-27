Avilés sobre la Feria del Libro: «Es un espacio para mostrar nuestra cultura al mundo»

El intendente Esteban Avilés destacó la importancia que tendrá la segunda edición de la Feria del Libro de Villa Carlos Paz, que se realizará del 30 de octubre al 3 de noviembre. «Es un espacio de todos los carlospacenses, donde profundizamos nuestra identidad y llevamos nuestra cultura al mundo»; manifestó el mandatario, quien participó del lanzamiento oficial del evento.

«Para nosotros es un orgullo presentar esta segunda edición, después de esa primera Feria Internacional del Libro que realmente visibilizó nuestra cultura e hizo que nuestra identidad trascienda al mundo, y que nos incentiva a seguir profundizando el identitario carlospacense, en una fecha que hemos trabajado con la Comisión de Identidad»; argumentó.

«También es una caricia histórica que tiene Carlos Paz con aquellos que son parte, con todos los países que han tenido vínculos institucionales, pero sobre todo con las personas que fueron transformando la ciudad en el tiempo. Los invitamos a visitar y disfrutar esta feria, es un espacio de todos los carlospacenses, donde profundizamos nuestra identidad y llevamos nuestra cultura al mundo»; añadió el intendente.

La feria, de gran importancia turística y cultural, se desarrollará en la previa a la celebración del Día de la Identidad Carlospacense, en el corazón del centro de nuestra ciudad, en el Paseo de los Artesanos y forma parte del calendario nacional de Ferias del Libro Itinerante. Además, contará con la presencia de destacadas personalidades de la cultura y la literatura de la ciudad, el país y mundo, con presentaciones de libros, charlas, conversatorios, talleres, capacitaciones, conferencias, rondas de lecturas, intervenciones artísticas y más de 60 stands entre librerías, editoriales, bibliotecas populares de la región, la Biblioteca H. Porto, la Biblioteca del Autor Local e instituciones que apoyan este evento cultural internacional.

La música también tendrá su espacio con diferentes géneros como tango (hecho por mujeres), folclore, murga uruguaya, carnavalito, el género urbano y la Orquesta Sinfónica de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.