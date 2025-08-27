Carlos Paz registró un sismo con epicentro cerca de Alta Gracia

Inpres
Carlos Paz registró un sismo con epicentro cerca de Alta GraciaEl Instituto Nacional de Prevención Sísmica reportó un movimiento de 2.4 grados que fue percibido en varias localidades del centro de la provincia
Un sismo de magnitud 2.4 se registró anoche en la provincia de Córdoba y fue percibido levemente en distintas localidades de la región. El movimiento se produjo a las 23:06 del martes 26 de agosto, con epicentro a 27 kilómetros al noroeste de Alta Gracia, a 48 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a 53 kilómetros al sur de La Falda.
De acuerdo al informe del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el temblor tuvo una profundidad de 14 kilómetros y alcanzó una intensidad de II a III en la escala Mercalli Modificada, lo que significa que fue sentido levemente por algunas personas en reposo o dentro de edificios.
Los reportes indican que vecinos de Carlos Paz, Alta Gracia, La Calera y Anisacate notaron el movimiento, aunque sin registrarse daños ni consecuencias materiales.