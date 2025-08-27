Carlos Paz registró un sismo con epicentro cerca de Alta Gracia

Un sismo de magnitud 2.4 se registró anoche en la provincia de Córdoba y fue percibido levemente en distintas localidades de la región. El movimiento se produjo a las 23:06 del martes 26 de agosto, con epicentro a 27 kilómetros al noroeste de Alta Gracia, a 48 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a 53 kilómetros al sur de La Falda.

De acuerdo al informe del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el temblor tuvo una profundidad de 14 kilómetros y alcanzó una intensidad de II a III en la escala Mercalli Modificada, lo que significa que fue sentido levemente por algunas personas en reposo o dentro de edificios.

Los reportes indican que vecinos de Carlos Paz, Alta Gracia, La Calera y Anisacate notaron el movimiento, aunque sin registrarse daños ni consecuencias materiales.