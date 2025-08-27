La Comisión para la Identidad carlospacense y la Dirección de Cultura del municipio convocan para el próximo jueves 4 de septiembre a las 9:30 hs a todos los talleres de escritura y lectura de la ciudad en el Salón Rizzuto, para la participación en la Segunda Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz a realizarse desde el 30 de Octubre al 03 de Noviembre en la plaza de la Cultura conocida como plaza de Los Artesanos.

Las propuestas se receptarán hasta el día 15 de septiembre.