Cuándo llega la Tormenta de Santa Rosa: calor de primavera en las sierras

Una semana con calor primaveral y temperaturas por encima de los 30 grados se vive en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba, se anticipa la llegada de la Tormenta de Santa Rosa.

El pronóstico adelantó que el fenómeno podría registrarse hacia el fin de semana con lluvias aisladas, una importante caída de los registros y una escasa posibilidad de que haya nevadas en las Altas Cumbres.

El mes de agosto se despide con aires de primavera y durante el martes 26 de agosto, hubo localidades donde el termómetro llegó a los 33 grados y se ubicó por encima de los valores habituales. Sin embargo, entre el sábado y el domingo, se prevé la formación del fenómeno conocido como ciclogénesis y registros más acordes a la época.

Santa Rosa haría su aparición hacia el sábado, aunque en la primer semana de septiembre volvería el calorcito.

Para los próximos días, se anuncian lluvias aisladas en algunos puntos de la provincia (podría haber registros elevados en ciertas áreas) y registros que irán de los 70 a los 150 milímetros. Son escasas las chances de que haya nevadas en el Cerro Champaquí y las Altas Cumbres, aunque se mantienen en un 30% y alimentan las expectativas.