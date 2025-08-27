A cuánto cotizan el dólar blue y el dólar oficial este miércoles

El dólar blue se vende este miércoles 27 de agosto de 2025 a $1.365, en una semana con mucha incertidumbre en los mercados luego de las denuncias por corrupción que le están pegando fuerte al Gobierno nacional.

En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana se compra a $1.345.

Dólar hoy oficial: a cuánto cotiza en el Banco Nación

El dólar hoy oficial este miércoles 27 de agosto cotiza a:

Compra: $1.330.

Venta: $1.370.

Cotización del dólar blue

Durante 2024, experimentó una significativa escalada, cerrando el año con una cotización de aproximadamente $1.230, lo que representa un aumento de $205 en el año (+16,7%) con respecto a los $1025 de inicio

En 2023, acumuló una suba de $654 después de cerrar el 2022 a $346. Durante 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.

Pero en 2021, registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).