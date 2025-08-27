Cuesta Blanca: un vecino recibió subsidio por discapacidad

La Comuna de Cuesta Blanca informó que, gracias a gestiones realizadas por la presidenta comunal Ana Gaitán ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, se otorgará un subsidio por discapacidad al vecino Alfredo Molina, representado por su esposa Graciela Reyna.

El beneficio, que se concreta con el acompañamiento del gobierno provincial y el aporte de la comuna, tiene como fin aliviar la difícil situación que atraviesa la familia y garantizar una ayuda económica para afrontar gastos vinculados a la discapacidad.

Desde la comuna destacaron la importancia de la articulación con organismos provinciales para dar respuesta a las necesidades de los vecinos en situaciones de vulnerabilidad.