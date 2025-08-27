El Poder Judicial avanza en la implementación del Sistema de Flagrancia

La primera parte estuvo dirigida al personal de los Juzgados de Control, con la presencia del presidente del TSJ, Luis Angulo, y de los vocales Aida Tarditti y Sebastián López Peña. El asesor externo Héctor Chayer expuso sobre el nuevo diseño organizacional y los manuales de procesos elaborados con metodología participativa, que involucraron a todos los estamentos del Poder Judicial.

En la segunda sesión, el Fiscal General Juan Manuel Delgado, la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi y el Fiscal General Adjunto José Gómez Demmel encabezaron la presentación dirigida a la nueva Unidad Fiscal de Flagrancia, donde se profundizó en la operatividad del sistema y en las herramientas para dar un tratamiento más ágil y eficaz a los casos que afectan el interés público y la convivencia social.

Las autoridades destacaron que el Sistema Integral de Flagrancia, junto al Plan de Gestión Territorial en Seguridad y Justicia, forma parte de una política estratégica de gran envergadura que busca transformar el trabajo del Ministerio Público Fiscal, fortalecer la respuesta institucional y mejorar la atención ciudadana.

La puesta en marcha de este proyecto marca el inicio de una etapa clave de formación específica para el equipo de la Unidad Fiscal de Flagrancia, en preparación para su implementación en toda la ciudad de Córdoba.