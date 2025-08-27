Jubilados marcharon hasta el Anses en su protesta de todos los miércoles

Villa Carlos Paz. En concordancia con lo que sucede a nivel nacional, el grupo de Jubilados en Movimiento de Villa Carlos Paz realizó hoy su ya habitual protesta de todos los días miércoles (la número 71), para reclamar por mejoras en sus haberes y para que se retrotraiga la decisión del Gobierno de quitar algunos medicamentos de la cobertura del Pami.

En este caso, los jubilados se dirigieron hasta la sede del Anses, en Av. San Martín 580, y mostraron pancartas con consignas como “Sin derechos, sin justicia, con represión, Milei es dictadura”, “No al veto”, “Crimen social, miseria previsional”, entre otras.

Cabe recordar, que la semana pasada, la marcha se dirigió hasta la sede del Pami, donde se entregó una nota con los reclamos y se produjeron algunos incidentes luego de que fueran desalojados por la Policía.

