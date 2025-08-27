La Falda: más de 800 bailarines en el encuentro “Entre Danzados”

La ciudad de La Falda será sede de una nueva edición del Encuentro “Entre Danzados”, que se desarrollará del 12 al 14 de septiembre en el Auditorio Municipal Carlos Gardel y en el Complejo Recreativo 7 Cascadas.

La Directora de Cultura, Ana Elizondo, junto a la Directora de Fiestas, Festivales y Eventos, mantuvieron una reunión con los organizadores para ultimar detalles de este evento que convoca a más de 800 bailarines de distintos puntos del país, además de delegaciones de Ecuador, Colombia, Chile y Uruguay.

El encuentro contará con presentaciones especiales de Trum Malambo, el Dúo Coplanacu, Los Duarte y La Serrana Folclórica, en un marco que combinará danza y música en vivo.

Las entradas estarán disponibles en la boletería el mismo día de cada función, y la organización invitó a la comunidad y a los visitantes a agendar la fecha y sumarse a este espectáculo cultural que promete llenar de color y ritmo a La Falda.