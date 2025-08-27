La Falda organiza un encuentro para mujeres sobre prevención del abuso infantil

La Municipalidad de La Falda, a través del Área de Género, invita a participar del encuentro “Cuentos que no son cuento”, una actividad destinada a mujeres que propone reflexionar sobre la prevención del abuso en la infancia a partir de la lectura y el análisis de cuentos.

La jornada se realizará el viernes 29 de agosto a las 15.30 horas en el dispensario Molino de Oro. Desde la organización señalaron que se trata de un espacio de diálogo y sensibilización que busca brindar herramientas para acompañar a niñas y niños, fortaleciendo el rol de las familias y la comunidad en la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad.

El encuentro se desarrollará en un clima participativo, con la consigna de llevar mate para compartir una tarde de charla y reflexión colectiva.