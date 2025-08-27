La Falda se prepara para una nueva edición de “Entre Danzados”

La directora de Cultura, Ana Elizondo, y la directora de Fiestas, Festivales y Eventos, mantuvieron una reunión con los organizadores del encuentro “Entre Danzados”, con el objetivo de ultimar detalles de la próxima edición que se desarrollará del 12 al 14 de septiembre en el Auditorio Municipal Carlos Gardel y en el Complejo Recreativo Siete Cascadas.

El evento reunirá a más de 800 bailarines de distintos puntos del país, además de la participación internacional de delegaciones provenientes de Ecuador, Colombia, Chile y Uruguay.

La programación contará con presentaciones especiales de Trum Malambo, Dúo Coplanacu, Los Duarte y La Serrana Folclórica, referentes de la música y la danza que aportarán su impronta al espectáculo.

Las entradas estarán disponibles en la boletería el mismo día de cada función. Desde la organización invitaron a vecinos y turistas a agendar la fecha y sumarse a un evento que promete ser una verdadera fiesta del folclore y la danza.