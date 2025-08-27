Buenos Aires. La madre de Martiniano, el único mayor de edad que permanece privado de su libertad por la presunta violación grupal ocurrida a mediados del 2024 en la localidad de Bialet Massé, se encadenó ayer en el ingreso de la Casa Rosada de Buenos Aires para exigir la liberación de su hijo.

A un año y tres meses de su detención, su madre, Fernanda Correcher, aseguró: "Salió el jefe de seguridad de la Casa de Gobierno y un secretario del presidente Javier Milei, que nos recibieron los papeles y hablaron en el Ministerio de Justicia. Fui con representantes del Acampe Rojo, que nació de madres y padres de jóvenes víctimas de falsas denuncias".

Sobre la situación actual del joven, expresó: "Aún seguimos esperando, no hay fecha de juicio y Martiniano trata de mantenerse entero pidiendo audiencias con la psicóloga. Lo contienen sus amigos y muchísima gente del pueblo, no solo de Bialet Massé, sino también de Cosquín, que saben muy bien que todo se trata de una mentira de la denunciante. Es apoyado por su colegio, continúa realizando trabajos prácticos de su sexto año".

Al día de hoy hay cuatro imputados, de los cuales tres son menores de edad, y se espera la elevación a juicio. Tiempo atrás, consultada sobre la situación de los menores, Fernanda manifestó a este medio: "Tenemos que ver cómo están judicialmente y psicológicamente. Uno de ellos está muy afectado, con ataques de pánico, porque les pasaron cosas muy feas cuando estuvieron presos".