Luna de Sangre: ¿de qué se trata y cuándo podrá verse?

El fenómeno conocido como la Luna de Sangre podrá disfrutarse durante el mes de septiembre en una amplia parte del planeta, incluyendo las sierras de Córdoba y el Valle de Punilla.

Es importante destacar, que no será necesario contar con telescopios ni binoculares y está previsto para el domingo 7 en horas de la noche, cuando el satélite de la tierra se tiña de un color rojizo intenso durante una hora.

El evento alcanzará una duración total 5 horas y 27 minutos, y la fase más esperada (cuando la Luna entra en la sombra de la Tierra) alcanzaría una extensión de 82 minutos, entre las 17:30 y las 18:52 UTC.

Como si fuera poco, se estima que alrededor de 7.000 millones de personas podrán ver al menos una parte del eclipse y se adelantó que la Luna estará en su punto más cercano a la Tierra (perigeo), lo que hará que luzca ligeramente más grande y brillante de lo habitual. El evento podrá seguirse en vivo por plataformas online que transmitirán en tiempo real.