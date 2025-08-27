Sierras de Córdoba
Luna de Sangre: ¿de qué se trata y cuándo podrá verse?No será necesario contar con telescopios ni binoculares y será disfrutado por 7.000 millones de personas.
El fenómeno conocido como la Luna de Sangre podrá disfrutarse durante el mes de septiembre en una amplia parte del planeta, incluyendo las sierras de Córdoba y el Valle de Punilla.
Es importante destacar, que no será necesario contar con telescopios ni binoculares y está previsto para el domingo 7 en horas de la noche, cuando el satélite de la tierra se tiña de un color rojizo intenso durante una hora.
El evento alcanzará una duración total 5 horas y 27 minutos, y la fase más esperada (cuando la Luna entra en la sombra de la Tierra) alcanzaría una extensión de 82 minutos, entre las 17:30 y las 18:52 UTC.
Como si fuera poco, se estima que alrededor de 7.000 millones de personas podrán ver al menos una parte del eclipse y se adelantó que la Luna estará en su punto más cercano a la Tierra (perigeo), lo que hará que luzca ligeramente más grande y brillante de lo habitual. El evento podrá seguirse en vivo por plataformas online que transmitirán en tiempo real.