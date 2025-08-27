Más de cien familias participaron en Maternando en Punilla

El Hospital Domingo Funes de Villa Caeiro recibió a más de un centenar de embarazadas y familias del Valle de Punilla en el marco de una nueva jornada del programa Maternando, iniciativa que forma parte del Programa de Protección de la Embarazada y su bebé del Gobierno de Córdoba.

La apertura estuvo a cargo del director del hospital, Dr. Julio Sierra, y de la directora del Programa, Lic. María José Belvedere, quien repasó los beneficios que se ofrecen a las gestantes: asignación provincial por embarazo, kits nutricionales, ajuares, turnos protegidos para embarazos de alto riesgo y acompañamiento integral durante la gestación.

La jornada incluyó un taller vivencial de cocina nutritiva, actividades recreativas orientadas a la maternidad y la entrega de ajuares y kits de legumbres. Además, el hospital instaló stands de vacunación y testeos de ITS, donde se completaron esquemas de inmunización y se brindó asesoramiento especializado.

El equipo provincial destacó la importancia de recorrer el territorio con estas acciones y celebró que el Domingo Funes sea sede regional y cuente con una oficina permanente para asesorar e inscribir a las embarazadas de todo Punilla.