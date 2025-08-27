Nueva rotonda en ruta 5 transformará el acceso a Villa del Dique

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, lanzó la licitación para la construcción de una rotonda en el ingreso a Villa del Dique, en el departamento Calamuchita. La inversión prevista supera los 2.034 millones de pesos y busca mejorar la seguridad y la fluidez vehicular en una zona de fuerte crecimiento turístico.

La obra se desarrollará en el cruce de la ruta provincial 5 con la avenida San Martín. Allí se instalará una rotonda que permitirá ordenar la entrada y salida al pueblo, reemplazando el actual ingreso, considerado riesgoso y que será clausurado.

Además, se ejecutará una intersección canalizada tipo T en el cruce de las rutas provinciales 5 y E-63. El plan contempla carriles exclusivos para giros y el ensanche hacia el oeste del cruce sobre el arroyo El Quebracho, con una nueva alcantarilla de dos bocas.

Las dos intervenciones buscan reforzar la seguridad vial en un corredor con alto tránsito y gran atractivo turístico. La apertura de sobres se realizó con la presencia del titular de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, y los intendentes de Embalse, Mario Rivarola; de Villa del Dique, Emiliano Torres; y de Villa Rumipal, Julio Gantus.

“Esta es una obra esperada y muy importante para la localidad y la región, que se suma a otra rotonda inaugurada meses atrás en Villa del Dique, lo que nos pone muy contentos”, expresó el intendente Torres.

Entre las empresas que presentaron ofertas figuran A.PE.S.A, Cavicor S.A, Edecar – Constructora S.A – David Sestopal – Consorcio de Cooperación, y Giugivan S-R-L.