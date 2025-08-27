Operativo en la Playa de los Hippies: refuerzan controles en Cuesta Blanca

La Comuna de Cuesta Blanca llevó adelante en la mañana de este miércoles un operativo en la zona conocida como Playa de los Hippies. La acción fue encabezada por la presidenta comunal, Ana Gaitán, y contó con la participación de la Policía de Córdoba, Policía Ambiental, DUAR, el Ministerio de Ambiente, guardaparques provinciales y comunales, además del área de Seguridad Ciudadana.

El objetivo del operativo fue realizar tareas de relevamiento y control en el sector, recordando la prohibición de acampar y reforzando las medidas preventivas contra incendios. También se hizo hincapié en la protección del bosque nativo y en la correcta gestión de los residuos, con el fin de preservar el ecosistema de la zona, que en temporada alta recibe un gran flujo de visitantes.

Desde la Comuna remarcaron que este tipo de acciones buscan garantizar el disfrute responsable de los espacios naturales y la seguridad de quienes concurren al lugar.