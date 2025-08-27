Se podrán comprar celulares y televisores directo desde Tierra del Fuego

Desde este miércoles 27 de agosto, se podrán comprar celulares y televisores directo de Tierra del Fuego y con un ahorro de hasta un 30%. Los fabricantes podrán despachar los electrodomésticos a los consumidores bajo el régimen de ventas courier, como si fueran operaciones de exportación simplificada.

Los envíos se harán a todo el país, sin intermediarios ni sobreprecios.

Los productos se verán eximidos del pago de IVA e impuestos internos, lo que permite que los precios finales resulten entre 20% y 30% más bajos que en los centros comerciales. Solamente se venden los productos nuevos de manufactura nacional y el límite de compra es de tres unidades iguales por año y un máximo de USD 3.000 por despacho.

Los pedidos se despachan desde Tierra del Fuego en hasta 24 horas hábiles y llegan en un plazo de 3 a 7 días.