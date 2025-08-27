Seis nuevos árboles nativos para la plaza de barrio Costa Azul

El viernes pasado se llevó a cabo la 15ª jornada de forestación del año en Villa Carlos Paz. La actividad tuvo lugar en la plaza de barrio Costa Azul, donde integrantes de Ambiente VCP y vecinos plantaron seis ejemplares de sen del campo y duraznos del campo, producidos en el vivero municipal de especies nativas.

Según destacaron los organizadores, estas acciones contribuyen no solo a embellecer los espacios verdes, sino también a favorecer la biodiversidad urbana, aumentar la sombra, generar oxígeno y mejorar la calidad de vida en la ciudad.

Desde el área ambiental invitaron a los vecinos a sumarse al cuidado de las forestaciones, acompañando el crecimiento de los ejemplares que ya forman parte del paisaje urbano.