Vuelven las lluvias y podrían dejar importantes milimetrajes en Punilla

La Tormenta de Santa Rosa volvería el próximo fin de semana a las sierras de Córdoba y podrían dejar importantes milimetrajes en el Valle de Punilla.

Tras las jornadas primaverales que se registran en la región, el pronóstico anticipa un cambio rotundo de las condiciones climáticas con una abrupta caída de la temperatura y hasta la chance de algunas nevadas en las Altas Cumbres y el Cerro Champaquí.

Los especialistas advierten que algunos puntos de la provincia podría recibir más de 100 milímetros en pocas horas.

Según pudo conocerse, el calorcito se extenderá hasta el próximo viernes 29 de agosto y elevarían el termómetro por encima de los 30 grados. Sin embargo, la buena noticia para los «team invierno» es que con el inicio del fenómeno conocido como ciclogénesis, regresarán las temperaturas acorde a la época y las precipitaciones durante el sábado.

Para las primeras horas del domingo, se espera un viento fuerte que alejaría las nubes de tormenta.