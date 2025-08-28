Bialet Massé: cortan conexiones clandestinas de agua y aplicarán multas

La Municipalidad de Bialet Massé lanzó un operativo de control estricto sobre la red de agua y ya comenzó a cortar conexiones clandestinas en distintos barrios. Según señalaron, estas maniobras irregulares generan pérdidas considerables y comprometen el suministro general.

“El agua es un recurso esencial y no vamos a permitir abusos”, advirtieron desde el Ejecutivo. Las inspecciones se realizan casa por casa para detectar derivaciones ilegales y proceder a su inmediato retiro.

El municipio informó que, además de los cortes, se aplicarán multas y sanciones a los infractores. También se recordó a los vecinos que quienes tengan conexiones no declaradas deben regularizar la situación de manera urgente para evitar penalidades.

Con estos controles, la gestión busca frenar prácticas que ponen en riesgo la disponibilidad del servicio y enviar un mensaje claro: en Bialet Massé, el uso indebido de la red de agua no será tolerado.