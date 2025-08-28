Córdoba refuerza la vigilancia comunitaria por el Chagas

Este viernes 29 de agosto se conmemora el Día Nacional por una Argentina sin Chagas. El Ministerio de Salud de Córdoba pondrá el foco en la articulación entre población e instituciones sanitarias para fortalecer una vigilancia entomo-epidemiológica integral, activa y sostenida en el territorio.

El Programa Provincial de Chagas destacó el trabajo de la red de Unidades de Notificación de Vinchucas (UNV), que recepcionan insectos detectados por vecinos, los envían al laboratorio para su identificación y activan medidas de prevención y control. También anunció piezas audiovisuales durante septiembre con testimonios de referentes de UNV y equipos técnicos.

En la previa, el equipo participó del XVI Congreso de la Sociedad de Infectología de Córdoba / X Jornadas de Control de Infecciones, donde presentó estrategias, componentes y resultados del sistema provincial.

Este viernes habrá stands, charlas y controles en distintos puntos: Hospital Vicente Agüero (Jesús María), Hospital Aurelio Crespo (Cruz del Eje) y UNV de Guanaco Muerto, Media Naranja, Las Playas, Villa San Isidro / José de la Quintana, Caminiaga, Villa de Soto y San Francisco, entre otros. En septiembre continúan campañas, capacitaciones y detección gratuita (Villa Dolores, Ciénaga del Coro y red del noroeste provincial).

Las autoridades reiteraron el riesgo vigente y pidieron dar aviso ante presencia de vinchucas o síntomas compatibles, además de sostener hábitos preventivos en viviendas y peridomicilios.

Contactos útiles:

WhatsApp Programa Provincial de Chagas: 351 766 2354 (consultas) / 351 704 6555 (notificación de vinchucas).

Correo: [email protected].