El deporte y la solidaridad se unen en el Día del Niño del Club Rivadavia

El próximo sábado 30 de agosto, de 14 a 17 horas, se celebrará el Día del Niño en la canchita sintética del Club Sportivo Rivadavia de Villa Carlos Paz. Se trata de una una propuesta abierta y gratuita para que las familias disfruten de una tarde llena de alegría, juegos y sorpresas.

La actividad es organizada por la concejal Noelia García Roñoni, junto a su equipo de trabajo, el reconocido deportista Elías Acevedo y el profesor Diego Pérez, quienes unieron esfuerzos para ofrecer un espacio de encuentro y recreación para los más chicos de la ciudad.

Durante la jornada, habrá juegos recreativos, sorteos, música, merienda y distintas actividades para los niños. Además, se contará con la participación de voluntarios y colaboradores que harán posible una tarde inolvidable.

Uno de los ejes del evento será el deporte como herramienta de inclusión, desarrollo y formación de valores. A través de juegos y actividades físicas, se busca fomentar hábitos saludables, trabajo en equipo, respeto y compañerismo entre los más pequeños.

Cabe destacar la solidaridad de los vecinos de Villa Carlos Paz, quienes realizaron donaciones para que cada niño reciba un presente en este día tan especial. Gracias a ese gesto colectivo, se podrá llegar a cada chico con una muestra de cariño y reconocimiento. «Creemos que celebrar la niñez es apostar al futuro. Queremos que cada chico se sienta valorado, contenido y feliz»; expresó la concejal García Roñoni, quien sostuvo que la propuesta busca fortalecer los lazos comunitarios, promover valores positivos y celebrar a los niños como protagonistas de la sociedad.