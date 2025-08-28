Tormenta de Santa Rosa
¿En qué zona de Córdoba podría llover de forma torrencial?Se anuncia un importante cambio de las condiciones climáticas hacia el fin de semana.
La Tormenta de Santa Rosa llegará el próximo fin de semana a las sierras de Córdoba y se conocieron cuáles son las zonas de la provincia que se verían afectadas por lluvias torrenciales.
Se espera la formación del fenómeno conocido como ciclogénesis y se anuncian importantes milimetrajes en la capital cordobesa y en la zona sur y el este provincial.
Tras los días de calorcito que se viven en la región, se prevé un rotundo cambio de las condiciones climáticas.
Las mayores precipitaciones llegarán entre el sábado 30 y domingo 31 de agosto y podrían caer entre 40 y 90 milímetros y entre 100 y 150 milímetros en algunas zonas puntuales.
El área afectada también incluye a la ciudad de Córdoba y el clima mejoraría hacia el domingo.