¿En qué zona de Córdoba podría llover de forma torrencial?

La Tormenta de Santa Rosa llegará el próximo fin de semana a las sierras de Córdoba y se conocieron cuáles son las zonas de la provincia que se verían afectadas por lluvias torrenciales.

Se espera la formación del fenómeno conocido como ciclogénesis y se anuncian importantes milimetrajes en la capital cordobesa y en la zona sur y el este provincial.

Tras los días de calorcito que se viven en la región, se prevé un rotundo cambio de las condiciones climáticas.

Las mayores precipitaciones llegarán entre el sábado 30 y domingo 31 de agosto y podrían caer entre 40 y 90 milímetros y entre 100 y 150 milímetros en algunas zonas puntuales.

El área afectada también incluye a la ciudad de Córdoba y el clima mejoraría hacia el domingo.