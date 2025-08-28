Estancia Vieja: La justicia confirmó el desalojo del terreno ocupado por un militar

La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó la orden de desalojo contra un cabo de la Fuerza Aérea imputado por haber usurpado el lote de un vecino, en un hecho ocurrido en la localidad de Estancia Vieja. El fallo judicial se conoció esta semana y ratifica la resolución que había firmado el juez de control de Villa Carlos Paz.

El terreno pertenece a una familia de Buenos Aires que le había pedido que lo cuide. Los denunciantes son patrocinados por el abogado Carlos María Cardeilhac, quien llevan adelante una batalla judicial para lograr que el militar (identificado como Leonel José Esquivel) abandone el predio donde había iniciado una construcción.

Según pudo conocerse, los dueños le habían pedido que cuide el terreno porque habían entablado una relación de amistad. Sin embargo, tiempo después se percataron de que había destrozado un candado y la tranquera de ingreso y planeaba hacer una casa.

En diálogo con El Diario, el doctor Cardeilhac aseguró: «Lo vergonzoso del caso es que el imputado es cabo de la Fuerza Aérea Argentina, es personal militar y se supone que todo personal militar debe respetar la ley. Acá, evidentemente fue todo lo contrario. Ahora deberán desalojar el lugar, sino será por la fuerza pública».