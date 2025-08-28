Los feriados que caigan sábado o domingo podrán trasladarse

El presidente Javier Milei firmó este jueves el Decreto 614/2025 que modifica el esquema de feriados trasladables en la Argentina. A partir de ahora, los que caigan sábado o domingo podrán ser reubicados en el calendario.

La nueva disposición podría entrar en vigencia este mismo año con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que caerá el próximo domingo 12 de octubre.

Hasta el momento, la Ley 27.399 solo establecía reglas para feriados que coincidieran con martes, miércoles, jueves o viernes, pero dejaba un vacío legal sobre los que caían fin de semana. La Jefatura de Gabinete la encargada de definir si se traslada el próximo feriado al viernes 10 o al lunes 13 de octubre, con el objetivo de favorecer el turismo.

El calendario festivo incluye el viernes 21 de noviembre (día no laborable), el lunes 24 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional (se trasladó al jueves 20), el lunes 8 de diciembre (inamovible) y el jueves 25 de diciembre (inamovible).