Más de 850 mil estudiantes participaron en la Feria de Ciencias

El Ministerio de Educación de Córdoba dio inicio a la 57° edición de la Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación, el encuentro escolar más grande de la provincia. Por primera vez, la convocatoria abarca a la totalidad del sistema educativo, con la participación de más de 850.000 estudiantes, 70.000 docentes y 5.000 instituciones educativas.

La apertura tuvo lugar en Villa Santa Rosa, donde el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, encabezó la jornada junto a autoridades locales y legisladores. Allí se presentaron 48 proyectos elaborados por estudiantes de nivel inicial, primario y secundario en articulación con la comunidad.

La feria constituye un espacio para el trabajo interdisciplinario y el compromiso social. Los proyectos abarcaron ciencias naturales y sociales, ambiente, salud, matemática, arte, movimiento y tecnologías aplicadas a la producción. También participaron institutos de formación docente y centros de educación de adultos.

Ferreyra destacó que la feria “es una experiencia formidable que involucra a estudiantes, docentes, familias y organizaciones comunitarias, que hacen de este espacio un encuentro de construcción compartida”.

Las actividades continuarán con instancias regionales entre el 8 y el 17 de septiembre. De allí, 128 proyectos llegarán a la etapa provincial, prevista para el 23 de septiembre en Córdoba capital, y 18 serán seleccionados para representar a la provincia en la instancia nacional.