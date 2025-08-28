Todavía estás a tiempo de empezar la carrera que soñás, hacelo en Carlos Paz

Tu camino académico puede comenzar en 2025 en el CAU Carlos Paz de Universidad Siglo 21. En octubre, tenés la oportunidad de comenzar a estudiar la carrera que siempre quisiste y lograr tus objetivos profesionales.

Desde el Centro Universitario ubicado en Av. Libertad 678, los estudiantes tienen la posibilidad de elegir entre más de 70 carreras de grado y pregrado, entre las cuales se destacan Abogacía, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Turismo, Martillero, Corredor Público y Corredor Inmobiliario, Licenciatura en Criminología y Seguridad, entre otras.

Además, cada estudiante puede elegir la modalidad que mejor se adapta a su estilo de vida:

Cursado presencial una vez por semana, complementado con actividades y recursos online

Modalidad 100% a distancia, con el acompañamiento de tutores y recursos digitales.

Esta flexibilidad e innovación convierte a Siglo 21 en la opción ideal para quienes trabajan, buscan independencia o necesitan combinar sus estudios con otras actividades.

Los estudiantes que se inscriban ahora, para comenzar a cursar en octubre, acceden beneficios exclusivos: 50% de descuento en la matrícula y 20% de descuento en los aranceles.

Es la oportunidad perfecta para no dejar que termine el año sin dar el primer paso hacia tu futuro académico y profesional.

Cómo inscribirse

Podés inscribirte presencialmente en el CAU Carlos Paz, con orientación personalizada y acceso a toda la información sobre la oferta académica disponible.

Dirección del CAU Carlos Paz: Av. Libertad 678.

WhatsApp: 3541 20-1111