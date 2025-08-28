Villa Carlos Paz presentó su Club de Ciencias para jóvenes y niños

El intendente Esteban Avilés, junto al doctor Marcelo García —reconocido internacionalmente por su labor innovadora—, la estudiante Chiara Catalini y miembros del equipo de gobierno, presentó oficialmente el Club STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), conocido como Club de Ciencias Carlos Paz.

La iniciativa está destinada a estudiantes de todos los niveles de la ciudad y se proyecta como un espacio educativo y comunitario que fomente el aprendizaje en áreas críticas para el futuro, fortaleciendo la innovación, la creatividad y la formación colaborativa.

“El Club de Ciencias es una nueva alternativa y oportunidad para carlospacenses de todas las edades, con un concepto colaborativo, participativo e innovador”, destacó Avilés durante el anuncio.

El espacio busca no solo potenciar las habilidades de los niños y jóvenes, sino también contribuir a la construcción de una comunidad más inclusiva, informada y científicamente capacitada.

Las inscripciones ya están abiertas y los interesados pueden anotarse enviando un mail a [email protected] o comunicándose al teléfono 3541-651918.