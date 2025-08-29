Córdoba bajo alerta naranja: tormentas fuertes con granizo y ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas para Córdoba. Según el organismo, varias zonas de la provincia se encuentran en nivel naranja, lo que implica fenómenos meteorológicos peligrosos para la vida, los bienes y el medio ambiente.

En estas áreas se esperan lluvias de variada intensidad, abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Otros sectores de Córdoba permanecen bajo nivel amarillo, con tormentas de menor intensidad pero con capacidad de generar complicaciones momentáneas, como calles anegadas, caída de ramas o cortes de energía.

El SMN recomienda a la población no sacar la basura, evitar actividades al aire libre durante la tormenta, no refugiarse bajo árboles, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales.