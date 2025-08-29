Cronograma de pagos: quienes cobran este viernes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para agosto, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.

Cuánto cobrarán los jubilados en septiembre de 2025

Si bien resta la oficialización, tras el último dato de inflación del INDEC se supo que la jubilación mínima será de $390.277,17, incluido el bono extraordinario de $70.000.

La jubilación mínima será en septiembre de $320.277,17 sin el bono, tras el aumento del 1,9% que se fijó en línea con la inflación de julio.