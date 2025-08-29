Día del Abogado: por qué se celebra el 29 de agosto

El Día del Abogado se conmemora cada 29 de agosto en la Argentina con el objetivo de rendir homenaje a Juan Bautista Alberdi. Se trata del creador de una de las obras escritas más influyentes de la historia nacional. Este trabajo resultó fundamental para la reflexión de leyes y el Derecho, que luego inspiraría a la creación de la Constitución Nacional de 1853.

Su importancia radica en la protección del Estado de derecho, asegurando que cada ciudadano reciba un trato justo y equitativo en los procesos judiciales y administrativos, promoviendo así la justicia y la paz social.

Los principales aportes de Juan Bautista Alberdi a la Constitución Nacional

Alberdi nació el 29 de agosto de 1810 en San Miguel de Tucumán y fue una figura clave en la creación de la Constitución Nacional de 1853 con sus ideas en la obra “Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina”. Sus ideas y escritos influyeron significativamente en la estructura legal del país, y su legado sigue siendo una referencia fundamental en el derecho argentino. Por esta razón, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) estableció en 1958 que esta fecha para honrar su memoria.

Junto a Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría, fundó el Salón Literario, un espacio dedicado a la difusión y debate de ideas ligadas al romanticismo europeo. Este grupo influyó significativamente en el pensamiento argentino del siglo XIX, conocido como la Generación del 37.

Debido a su desacuerdo con el gobierno de Rosas, Alberdi se exilió en Europa y luego en Sudamérica. En 1852, mientras residía en Chile, escribió “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, un borrador donde plasmó los principios que consideraba esenciales para la construcción de una nación. Este documento inspiró la Constitución Nacional de 1853, incorporando varios de sus puntos clave.

En 1855, Alberdi fue nombrado representante de la Confederación Argentina en París, Madrid y Londres, logrando importantes acuerdos internacionales. A lo largo de su vida, continuó abogando por la libertad, la paz y el respeto a la Constitución. Su postura crítica y su defensa de la paz se manifestaron claramente cuando se opuso a la Guerra contra Paraguay, calificándola de injusta.