La IA y su impacto social será tema de un conversatorio en Bialet Massé

La Municipalidad de Bialet Massé anunció un nuevo encuentro del ciclo cultural en el Museo y Casa de la Cultura “Dr. Juan Bialet Massé”, donde se abordará el tema “La inteligencia artificial y su impacto social y político en la comunidad”.

La actividad tendrá lugar el sábado 6 de septiembre a las 15 en la sede ubicada en avenida Mataró 242 y contará con la disertación de Emiliano Baum, responsable de la oficina de TI del segmento de Estaciones Terrenas de la CONAE, desarrollador de software con formación en metodologías ágiles, miembro de la Mesa de Ciencia y Técnica de Córdoba, la Mesa Federal y la Red de Pensamiento Latinoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad (RED PLACTS).

El encuentro, organizado por el Centro Cultural Sonia Torres y auspiciado por la Municipalidad de Bialet Massé, propone un espacio de reflexión y diálogo sobre los desafíos y oportunidades que plantea el avance de la inteligencia artificial en la vida social, política y económica.