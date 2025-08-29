Tanti impulsa el Proyecto Andamio con docentes y jubilados como tutores

La Municipalidad de Tanti puso en marcha el Proyecto Andamio, una red de aprendizaje comunitario en la que participan docentes en actividad y jubilados que brindan apoyo a niños y adolescentes de nivel primario y secundario.

El programa se desarrolla a través de tutorías, talleres y juegos que buscan reforzar aprendizajes en áreas clave como lengua y matemática, además de sumar propuestas lúdicas y culturales como ajedrez y teatro.

La iniciativa forma parte de los Centros Locales de Estudio y Encuentro (CLEe), creados por la Ley Educativa Provincial, y a los que Tanti adhirió tempranamente. Desde el municipio destacaron que el objetivo es que cada estudiante transite su formación con acompañamiento, alegría y sentido, fortaleciendo a la vez los lazos con la comunidad.