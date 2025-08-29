Una ciudad en miniatura: El Cucú, el puente y el lago brillaron en la Feria de Ciencias

La Feria de Ciencias 2025 de la Escuela Parroquial Margarita A. de Paz fue un viaje único por Villa Carlos Paz, pero en miniatura. Los alumnos de cuarto grado, junto a sus familias, construyeron maquetas que representaron con orgullo a los símbolos más reconocidos de la ciudad.

El Reloj Cucú, el puente sobre el río San Antonio, el lago con sus veleros, la costanera, el casino, la terminal y hasta las iglesias históricas tuvieron su lugar en esta exposición. Cada grupo eligió un rincón identitario y lo plasmó con cartón, madera, telas, luces y hasta muñecos en movimiento, logrando escenas que emocionaron tanto a docentes como a visitantes.

Más allá del valor académico, la feria se transformó en un acto de pertenencia: los niños pusieron en relieve el vínculo de la comunidad con su ciudad y dejaron en claro que la memoria local se transmite y renueva desde las aulas.