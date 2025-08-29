Carlos Paz

Una ciudad en miniatura: El Cucú, el puente y el lago brillaron en la Feria de Ciencias

Las maquetas escolares sorprendieron al mostrar la ciudad a través de sus lugares más queridos.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
viernes, 29 de agosto de 2025 · 10:33

La Feria de Ciencias 2025 de la Escuela Parroquial Margarita A. de Paz fue un viaje único por Villa Carlos Paz, pero en miniatura. Los alumnos de cuarto grado, junto a sus familias, construyeron maquetas que representaron con orgullo a los símbolos más reconocidos de la ciudad.

El Reloj Cucú, el puente sobre el río San Antonio, el lago con sus veleros, la costanera, el casino, la terminal y hasta las iglesias históricas tuvieron su lugar en esta exposición. Cada grupo eligió un rincón identitario y lo plasmó con cartón, madera, telas, luces y hasta muñecos en movimiento, logrando escenas que emocionaron tanto a docentes como a visitantes.

Más allá del valor académico, la feria se transformó en un acto de pertenencia: los niños pusieron en relieve el vínculo de la comunidad con su ciudad y dejaron en claro que la memoria local se transmite y renueva desde las aulas.

 

Un ciudad en maquetas (Imágenes gentileza de Ma. de Lourdes Macor)

Galería de fotos

Un ciudad en maquetas (Imágenes gentileza de Ma. de Lourdes Macor)
Un ciudad en maquetas (Imágenes gentileza de Ma. de Lourdes Macor)
Más de
feria de ciencias Villa Carlos Paz

Comentarios