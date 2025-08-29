Víctor Curvino proclamado como defensor del Pueblo de Carlos Paz

Este viernes por la mañana se llevó a cabo el acto de proclamación de las nuevas autoridades de la Defensoría del Pueblo de Carlos Paz.

Durante la ceremonia, la Junta Electoral Municipal hizo entrega de los certificados a los representantes electos en los últimos comicios. De esta manera, Víctor Curvino fue proclamado como defensor del Pueblo titular, mientras que Jorge Álvarez asumirá como defensor adjunto.

En tanto, Sandra Zobele fue designada defensora suplente y Gabriela Mangoldt ocupará el cargo de defensora adjunta suplente.

Los proclamados ejercerán sus funciones en el período 2026-2030, con el compromiso de acompañar a los vecinos y articular con las instituciones locales.

Durante el acto, Víctor Curvino expresó EL DIARIO: “Hoy llegamos oficialmente, fuimos proclamados. Y nada, se trata de seguir trabajando como lo venimos haciendo desde el primer día de gestión, profundizando este esquema junto a los vecinos, acompañándolos, escuchándolos y trabajando con las instituciones. Las renovaciones generan expectativas y las nuestras son, justamente, profundizar ese trabajo, estar siempre cerca del vecino, saber escucharlo, ayudarlo y acompañarlo dentro de nuestras posibilidades y con nuestras herramientas. Queremos también reforzar todo lo vinculado al medioambiente, al cuidado de nuestro principal recurso que es el Lago San Roque, y por supuesto, seguir al lado de la gente, que es lo que nos piden. Como defensor conjunto, la idea es acompañar en la misma línea, siempre tratando de ir un poco más allá”.

La proclamación llega tras el proceso electoral que comenzó el 29 de junio, cuando la alianza «Vecinos e Instituciones por la Defensoría», encabezada por Curvino y Álvarez, retuvo la conducción del organismo con el 30% de los votos. Ese día, bajo una intensa nevada y con menos del 20% de participación, lograron imponerse con 3.046 votos, superando por más de 1.200 a la segunda fuerza.

El resultado definitivo fue confirmado el 8 de julio, cuando la Junta Electoral Municipal informó oficialmente que en los comicios votaron 10.051 personas, con 397 votos en blanco y 440 nulos. La victoria aseguró la continuidad de Curvino y Álvarez, que volverán a conducir la institución hasta 2030.