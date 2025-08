Cristina Kirchner recibió al ex presidente colombiano Ernesto Samper

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en las últimas horas al ex jefe de Estado de Colombia, Ernesto Samper, en su departamento del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria en el marco de la condena a seis años por la causa Vialidad.

Samper llegó acompañado por Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Ambos dirigentes mantuvieron un encuentro de carácter personal y político con la actual titular del Partido Justicialista.

“Amigos ambos y compañeros de la Patria Grande. Conversamos largamente sobre la situación internacional y sobre todo regional”, expresó Fernández de Kirchner en sus redes sociales, donde también agradeció la “solidaridad” recibida por parte de los visitantes.

La reunión tuvo lugar en el domicilio de calle San José 1111. Al finalizar, Samper brindó declaraciones en las que cuestionó el proceso judicial contra la ex mandataria argentina y lo comparó con el caso del actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. “No olvidemos que a Lula lo secuestraron judicialmente para que no pudiera aspirar a la presidencia de Brasil. Nos hubiéramos evitado todo el paso de Bolsonaro, que fue dramático”, dijo el colombiano en diálogo con Somos Radio AM 530.

Además, el ex mandatario expresó su rechazo a la proscripción política: “No la comparto porque es una medida que va en contra de las normas interamericanas sobre la libertad y el derecho a ser elegido”, afirmó.