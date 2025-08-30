Alerta: Piden circular con precaución por las rutas cordobesas

Un alerta por tormentas fuertes se encuentra vigente en la Provincia de Córdoba y se anticipan lluvias intensas, una importante baja de la temperatura y la ocasional caída de granizo.

También se espera fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento, lo que afectará la visibilidad y las condiciones de las rutas.

Durante el sábado y madrugada y mañana del domingo se espera el desarrollo de tormentas fuertes con abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

La Policía Caminera recomienda circular con extrema precaución en corredores como la ruta de las Altas Cumbres, el Camino del Cuadrado y las autopistas que atraviesan la provincia.