Córdoba se consagró campeona en la Copa Robótica Argentina junto a un equipo de Jujuy

La Copa Robótica Argentina 2025 celebró su gran final en Neuquén y tuvo como protagonistas a estudiantes cordobeses. El equipo CincoBits, del Instituto Técnico Adrián P. Urquía de General Deheza, alcanzó el primer puesto en alianza con Los JuGenios, de Jujuy.

El certamen reunió a 18 equipos de siete provincias: Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y Buenos Aires. Tras dos intensas jornadas de competencia en el desafío “Orbit Odyssey”, la alianza entre CincoBits y Los JuGenios obtuvo el máximo puntaje y se quedó con el título nacional.

Los campeones cordobeses son María Emilia Bosselli, Pablo Borda, Santiago Pertegarini y Marcos Ellena, acompañados por la docente Alejandra Meza. Por Jujuy compitieron Dylan Samir Baez Saka, Victoriano Alejandro Cardozo Silva, Paula Valentina Fernández Jerez y Agostina Lozano, junto a la profesora Mirta Mamaní. Cada estudiante recibió una tablet y las instituciones un aporte económico.

El segundo lugar fue para la alianza de los equipos Diodo (Salta) y Vacío Púrpura (Río Negro).

“Estamos muy contentos, muy agradecidos de tener esta oportunidad, de poder salir campeones de este recorrido que nos llenó de conocimientos. Es un orgullo propio y para nuestra escuela”, destacaron los integrantes de CincoBits tras el triunfo.

El Ministerio de Educación de Córdoba acompañó la participación a través de la Dirección de Tecnología en la Educación. El ministro Horacio Ferreyra celebró que el logro “refleja la creatividad, el compromiso y el talento de nuestros jóvenes”.

Por su parte, Gabriel Scarano, director de Tecnología en la Educación, subrayó que “CincoBits representa la pasión y el esfuerzo de toda una comunidad educativa, y demuestra que en Córdoba hay futuro en ciencia y tecnología”.

La Copa Robótica Argentina contó este año con más de 3.600 estudiantes de nivel secundario de todo el país y fue transmitida en vivo por streaming a través de coparobotica.com/argentina.