Córdoba se consagró campeona en la Copa Robótica Argentina junto a un equipo de Jujuy

Córdoba se consagró campeona en la Copa Robótica Argentina junto a un equipo de JujuyEl Instituto Técnico Adrián P. Urquía de General Deheza se consagró en la Copa Robótica Argentina 2025 disputada en Neuquén
La Copa Robótica Argentina 2025 celebró su gran final en Neuquén y tuvo como protagonistas a estudiantes cordobeses. El equipo CincoBits, del Instituto Técnico Adrián P. Urquía de General Deheza, alcanzó el primer puesto en alianza con Los JuGenios, de Jujuy.
El certamen reunió a 18 equipos de siete provincias: Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y Buenos Aires. Tras dos intensas jornadas de competencia en el desafío “Orbit Odyssey”, la alianza entre CincoBits y Los JuGenios obtuvo el máximo puntaje y se quedó con el título nacional.
Los campeones cordobeses son María Emilia Bosselli, Pablo Borda, Santiago Pertegarini y Marcos Ellena, acompañados por la docente Alejandra Meza. Por Jujuy compitieron Dylan Samir Baez Saka, Victoriano Alejandro Cardozo Silva, Paula Valentina Fernández Jerez y Agostina Lozano, junto a la profesora Mirta Mamaní. Cada estudiante recibió una tablet y las instituciones un aporte económico.
El segundo lugar fue para la alianza de los equipos Diodo (Salta) y Vacío Púrpura (Río Negro).
“Estamos muy contentos, muy agradecidos de tener esta oportunidad, de poder salir campeones de este recorrido que nos llenó de conocimientos. Es un orgullo propio y para nuestra escuela”, destacaron los integrantes de CincoBits tras el triunfo.
El Ministerio de Educación de Córdoba acompañó la participación a través de la Dirección de Tecnología en la Educación. El ministro Horacio Ferreyra celebró que el logro “refleja la creatividad, el compromiso y el talento de nuestros jóvenes”.
Por su parte, Gabriel Scarano, director de Tecnología en la Educación, subrayó que “CincoBits representa la pasión y el esfuerzo de toda una comunidad educativa, y demuestra que en Córdoba hay futuro en ciencia y tecnología”.
La Copa Robótica Argentina contó este año con más de 3.600 estudiantes de nivel secundario de todo el país y fue transmitida en vivo por streaming a través de coparobotica.com/argentina.