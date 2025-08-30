¿Cuándo se despejará el cielo y regresará el sol a Villa Carlos Paz?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el frente de tormentas que afecta a Villa Carlos Paz y al valle de Punilla se extenderá hasta el domingo, pero a partir del lunes ya no se esperan lluvias en la región.

El fin de semana estará marcado por tormentas fuertes el domingo por la madrugada y la mañana, con probabilidades de precipitación de hasta el 100%. Por la tarde y noche, el panorama seguirá inestable con lluvias aisladas.

Desde el lunes, en cambio, el tiempo mejorará, aunque el aire frío se hará sentir. Se esperan mínimas de 6°C y máximas de 15°C, con cielo mayormente nublado pero sin precipitaciones.

El martes marcará un repunte, con máximas que podrían alcanzar los 20°C, aunque luego volverán jornadas más frescas. Entre miércoles y viernes, las mínimas oscilarán entre 2°C y 7°C, mientras que las máximas estarán entre 15°C y 18°C.

De esta forma, las tormentas se retiran al terminar el fin de semana y la semana entrante se presentará con días más estables pero todavía frescos, con un breve regreso del calor a mitad de semana.