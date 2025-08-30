Cuánto llovió hoy en la cuenca del lago San Roque

Valle de Punilla
Cuánto llovió hoy en la cuenca del lago San RoquePor el momento no se anuncian crecientes, aunque las precipitaciones continuarán hasta mañana.
La tormenta volvió al Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba y se conoció la cantidad de milímetros caídos en la cuenca del lago San Roque. En la ciudad de Villa Carlos Paz cayeron casi 20 milímetros, aunque el pronóstico anticipa que las precipitaciones continuarían durante las próximas 24 horas.
En la cuenca alta del río San Antonio llovieron 12.83 mm, mientras que se registró 26.0 mm en la media y 22.67 mm en la baja. Asimismo, cayeron 21.33 mm en Las Jarillas y 20 mm. en el perilago.
Por su parte, en la cuenca del río Cosquín se registraron 17.3 mm y cayeron 30.2 mm. sobre el arroyo Las Mojarras.
CUENCA SAN ANTONIO
Los Gigantes (200): 13mm
La Casita (300): 3mm
La Posta (100): 6 mm
Copina (400): 14 mm
El Cóndor (1200): 00 mm
Puesto Garay (900): 30 mm
El Cajon (1800): 62mm
Malambo (1010): 28mm
Confluencia El Cajón (700): 31mm
Villa Carlos Paz (1100): 19 mm
CUENCA RIO COSQUIN
La Hoyada (1400): 27 mm
San José (2100): 20 mm
Olaen (2400): 4 mm
Carnerillo (1900): 12mm
La Juntura (3900) 11 mm
Villa Caeiro (2900) 19 mm