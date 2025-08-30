Cuánto llovió hoy en la cuenca del lago San Roque

La tormenta volvió al Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba y se conoció la cantidad de milímetros caídos en la cuenca del lago San Roque. En la ciudad de Villa Carlos Paz cayeron casi 20 milímetros, aunque el pronóstico anticipa que las precipitaciones continuarían durante las próximas 24 horas.

En la cuenca alta del río San Antonio llovieron 12.83 mm, mientras que se registró 26.0 mm en la media y 22.67 mm en la baja. Asimismo, cayeron 21.33 mm en Las Jarillas y 20 mm. en el perilago.

Por su parte, en la cuenca del río Cosquín se registraron 17.3 mm y cayeron 30.2 mm. sobre el arroyo Las Mojarras.

CUENCA SAN ANTONIO

Los Gigantes (200): 13mm

La Casita (300): 3mm

La Posta (100): 6 mm

Copina (400): 14 mm

El Cóndor (1200): 00 mm

Puesto Garay (900): 30 mm

El Cajon (1800): 62mm

Malambo (1010): 28mm

Confluencia El Cajón (700): 31mm

Villa Carlos Paz (1100): 19 mm

CUENCA RIO COSQUIN

La Hoyada (1400): 27 mm

San José (2100): 20 mm

Olaen (2400): 4 mm

Carnerillo (1900): 12mm

La Juntura (3900) 11 mm

Villa Caeiro (2900) 19 mm