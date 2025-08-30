El San Antonio creció un metro en Cuesta Blanca tras las lluvias serranas

Las lluvias de las últimas horas en las sierras de Córdoba dejaron registros moderados en las cuencas de los ríos San Antonio y Cosquín, lo que provocó un aumento en los niveles de agua.

Según datos oficiales del D.U.A.R. (Dirección Bomberos – CEP Punilla), entre las 12 y las 18:30 de este sábado, se midieron acumulados de hasta 8 milímetros en la zona de Los Gigantes y 5 milímetros en Puesto Garay. En sectores como Copina y El Cóndor no se registraron precipitaciones.

El río San Antonio mostró una creciente de 1 metro en Cuesta Blanca, mientras que en Los Chorrillos, a la altura de Cabalango, el nivel subió 0,45 metros sobre el cauce normal.

En la cuenca del río Cosquín, los valores fueron más bajos: 4 milímetros en La Hoyada y en La Juntura, con aumentos de nivel de hasta 0,63 metros en San José y 0,57 en La Juntura.

Los promedios generales indican que en la cuenca alta del San Antonio cayeron 3,5 milímetros, mientras que en la cuenca baja el promedio fue de 2 milímetros. En el perilago del San Roque, el registro promedio fue de 2,3 milímetros.

Las autoridades señalaron que por el momento los incrementos corresponden al ingreso natural de agua y pidieron a vecinos y turistas extremar la precaución en zonas de ríos y balnearios.