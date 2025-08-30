La sequía sacó a flote la suciedad escondida en pleno centro

La intensa lluvia caída en las sierras este sábado no alcanzó para revertir la marcada bajante que arrastra el lago San Roque desde hace semanas. El río San Antonio, que atraviesa el corazón de Villa Carlos Paz, redujo su caudal y dejó al descubierto la suciedad acumulada en la orilla.

A simple vista se observan botellas, bolsas, plásticos de distinto tipo, restos de comida, vidrios y hasta partes de colchones abandonados. El paisaje contrasta con el atractivo turístico del lago y expone la falta de cuidado ambiental en una zona que recibe miles de visitantes cada temporada.

La postal, tomada en la zona céntrica de la ciudad, refleja la vulnerabilidad del río frente a la sequía en las altas cumbres, pero también la persistencia de la contaminación urbana. Mientras los niveles del agua se retraen, las costas muestran lo que la corriente esconde: basura doméstica, escombros y desechos que degradan el ecosistema.