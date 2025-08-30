La poeta y periodista cultural Patricia Díaz Bialet presenta su nuevo libro Mientras sea capaz de la música, en el que explora su vínculo personal con la música a lo largo de los años. Vinilos, cassettes, conciertos, letras, cantantes y melodías se entrelazan en esta obra poética, que se convierte en el undécimo título publicado por la autora.

La presentación contará con la participación de Marina Arias (escritora y periodista), Javier Cófreces (poeta y editor), Rafael Felipe Oteriño (poeta, ensayista y presidente de la Academia Argentina de Letras), y Jorge Dubatti (investigador, crítico teatral y miembro de la Academia Argentina de Letras).

Durante el encuentro, Díaz Bialet leerá algunos de sus poemas. La coordinación estará a cargo de Juano Villafañe, poeta y director artístico del Centro Cultural de la Cooperación.

El evento se propone como un espacio de diálogo entre la poesía y la música, donde la autora invita a los lectores a recorrer, desde lo íntimo y lo colectivo, las huellas que los sonidos dejan en la memoria.