Replicarán en Río Cuarto la formación gratuita sobre salud mental

Los municipios de Córdoba y Río Cuarto, junto a la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), firmaron un convenio para implementar en la capital alterna la diplomatura universitaria “Salud Mental y Consumos Problemáticos: Abordajes desde la perspectiva del cuidado integral y el trabajo en red”, que desde hace dos años se dicta en la ciudad capital.

La rúbrica estuvo encabezada por el subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Lucas Torrice; el intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, y la rectora de la UNRC, Marisa Rovera. El acuerdo busca unificar esfuerzos y atender el impacto que la salud mental tiene en toda la sociedad.

Torrice destacó que la propuesta es más que un espacio académico: “Es un lugar de encuentro para hablar, para abordar dudas, capacitarse y compartir herramientas en todo lo relacionado a la salud mental y los consumos problemáticos”.

El funcionario subrayó que Córdoba atraviesa una emergencia en materia de salud mental y adicciones, agudizada tras la pandemia: “Estos espacios de formación no son una actividad más, sino que tienen que ver con ocuparnos de aquello que le pasa a nuestra sociedad, aquello que atraviesa el malestar de la época y poder ponerlo en palabras”.

La diplomatura estará dirigida a trabajadores de la salud, organizaciones vinculadas al tema, personal de instituciones afines, vecinos interesados y referentes territoriales. Tendrá modalidad presencial, con siete módulos quincenales durante el segundo semestre de 2025, combinando clases grabadas e instancias teórico–prácticas con equipos docentes de la UNRC y de ambos municipios.

La Municipalidad de Córdoba designará referentes y aportará recursos humanos, mientras que Río Cuarto se encargará de coordinar y garantizar espacios físicos. Por su parte, la UNRC pondrá a disposición su infraestructura y conformará el equipo docente.