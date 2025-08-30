Tormenta de Santa Rosa en Córdoba: lluvias intensas y frío en las sierras

La Tormenta de Santa Rosa llegó puntual a las sierras de Córdoba y desde las primeras horas de este sábado 30 de agosto se registran lluvias intensas y frío. Un alerta meteorológico se mantiene vigente en la región y los especialistas advierten el inicio del fenómeno conocido como ciclogénesis que se extendería además durante todo el domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja en varias regiones del centro y sur cordobés, incluyendo los departamentos Santa María, Calamuchita, Juárez Celman y Río Cuarto. Dentro de estas áreas se prevén eventos climáticos severos con potencial riesgo para la población, los bienes materiales y el entorno natural.

El resto de la geografía provincial se encuentra con alerta amarillo (con excepción del norte cordobés).

Se adelantó que podrían registrarse importantes milimetrajes, fuertes ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Se recomienda extremar precauciones: evitar las actividades al aire libre y estar atentos a la crecida de los ríos.