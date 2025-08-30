Vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en Cuesta Blanca

La Comuna de Cuesta Blanca anunció la puesta en marcha de una nueva Campaña de Vacunación Antirrábica gratuita y obligatoria para perros y gatos.

La iniciativa se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre de 8 a 13 horas en la sede comunal, mientras que el viernes 5 de septiembre en el mismo horario se realizará un recorrido por distintos sectores de la localidad.

Podrán recibir la dosis caninos y felinos a partir de los tres meses de vida. Desde la comuna se solicitó a los vecinos que lleven a sus mascotas con correa en el caso de los perros y en transportador en el caso de los gatos, para garantizar un procedimiento seguro.