Carlos Paz brilló en “Proyectando Sueños” con destacados reconocimientos

Alumnos carlospacenses del Departamento de Arte en Movimiento tuvieron una destacada actuación en el certamen de Danza y Malambo “Proyectando Sueños”, realizado en Río Ceballos, donde fueron reconocidos con importantes premios en distintas categorías.

El Ballet Infantil alcanzó el primer premio en la categoría Conjunto Tradicional, mientras que el Cuarteto de Malambo recibió una mención especial. En tanto, el Conjunto Estilizado de Adultos logró el tercer lugar, al igual que la Pareja Estilizada de Adultos. Además, el Conjunto Tradicional de Adultos obtuvo otra mención.

La Dirección de Cultura de Villa Carlos Paz felicitó a los artistas y remarcó el valor de que la ciudad esté representada en competencias de gran nivel en la provincia.