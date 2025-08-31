Carlos Paz: piden cuidar el agua potable tras la creciente de Cuesta Blanca

La Subsecretaría de Agua y Saneamiento de Villa Carlos Paz informó que, debido a las crecientes registradas en la madrugada y a la turbiedad del agua en las tomas, la Planta Potabilizadora de Cuesta Blanca se encuentra trabajando al máximo de su capacidad.

Por esta razón, podrían registrarse restricciones en el suministro en distintos barrios de la ciudad. Desde el área se solicitó a los vecinos cuidar las reservas domiciliarias y hacer un uso racional del recurso, evitando consumos innecesarios hasta que se normalice la situación.

Para consultas o reclamos, los usuarios pueden comunicarse vía WhatsApp al 3541 528314 en el horario de 7 a 21, o al 3541 527062 disponible las 24 horas.