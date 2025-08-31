Cuesta Blanca: el aumento del río trae alivio frente al riesgo de incendios
La Comuna de Cuesta Blanca comunicó que en las primeras horas del domingo, el Río San Antonio experimentó una creciente de 3 metros.
Este aumento del caudal representa un alivio frente al extremo riesgo de incendios forestales que afectaba a la región, ya que aporta mayor humedad y reduce la probabilidad de propagación de fuego en áreas cercanas al río.
Las autoridades locales mantienen la vigilancia sobre el caudal y recuerdan a los vecinos extremar las medidas de precaución, especialmente en zonas rurales y forestales.