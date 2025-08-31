Del Cucú al shopping: billetes reemplazan monedas en las fuentes

Villa Carlos Paz turística
Del Cucú al shopping: billetes reemplazan monedas en las fuentesLo que antes eran monedas en el fondo, hoy son billetes que flotan en las aguas del shopping y del Reloj Cucú
En el shopping WO de Villa Carlos Paz, la fuente de agua instalada junto con la apertura del complejo en diciembre pasado se ha convertido en un símbolo curioso. A pesar de que en Argentina las monedas casi desaparecieron de la circulación, los visitantes se resisten a abandonar la costumbre de arrojar dinero al agua como gesto de deseo o buena fortuna.
El paisaje cambió: ya no brillan monedas en el fondo, sino que aparecen billetes de distintas denominaciones que flotan sobre la superficie o se hunden lentamente. Papeles de veinte, cien y más, que se mezclan con las luces del lugar y llaman la atención de quienes se detienen a mirar.
La misma postal se repite en la fuente del emblemático Reloj Cucú, donde años atrás el fondo se cubría de monedas y hoy solo se observan billetes dejados por turistas y vecinos.
La tradición persiste, aunque el soporte cambió: sin monedas disponibles, los billetes heredaron el ritual de siempre, como si nadie quisiera renunciar a ese gesto mínimo que combina fe, juego y costumbre.
En ambos casos, la escena genera comentarios entre quienes pasan: algunos se sorprenden por la cantidad de billetes en el agua, otros bromean con la idea de “tirar un deseo caro”, y no faltan quienes se preguntan qué ocurre luego con ese dinero que queda empapado en el fondo de las fuentes.